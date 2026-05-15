Kars'ta üreticilere kırsal kalkınma ve tasarruflu sulama desteği anlatıldı

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" ile "Tasarruflu Sulama Sistemleri Desteklemesi 2026 Başvuru Dönemi" kapsamında Selim, Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde üretici, yetiştirici ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantılarda kırsal kalkınma destekleri, modern sulama sistemleri, hibe imkanları, yatırım alanları ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Uzman personeller tarafından yapılan sunumlarda, özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen tasarruflu sulama sistemlerinin önemi vurgulandı.

Toplantılarda üreticilere damla sulama, yağmurlama sulama ve modern basınçlı sulama sistemleri gibi yöntemlerin hem su tasarrufu sağladığı hem de tarımsal üretimde verimliliği artırdığı anlatıldı. Ayrıca yatırımcılara yönelik devlet destekleri, hibe oranları ve projelerin değerlendirme süreçlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Katılımcılar, destek programlarına ilişkin merak ettikleri soruları yetkililere yöneltme fırsatı bulurken, başvuru şartları ve gerekli belgeler konusunda da bilgilendirildi. Özellikle kırsal alanda üretim yapan çiftçilerin modern tarım uygulamalarına erişimini artırmayı hedefleyen programların bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve su kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti. - KARS

