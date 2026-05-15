Haberler

Kars'ta üreticilere kırsal kalkınma ve tasarruflu sulama desteği anlatıldı

Kars'ta üreticilere kırsal kalkınma ve tasarruflu sulama desteği anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Selim, Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde üreticilere yönelik tasarruflu sulama sistemleri ve kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" ile "Tasarruflu Sulama Sistemleri Desteklemesi 2026 Başvuru Dönemi" kapsamında Selim, Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde üretici, yetiştirici ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantılarda kırsal kalkınma destekleri, modern sulama sistemleri, hibe imkanları, yatırım alanları ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Uzman personeller tarafından yapılan sunumlarda, özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen tasarruflu sulama sistemlerinin önemi vurgulandı.

Toplantılarda üreticilere damla sulama, yağmurlama sulama ve modern basınçlı sulama sistemleri gibi yöntemlerin hem su tasarrufu sağladığı hem de tarımsal üretimde verimliliği artırdığı anlatıldı. Ayrıca yatırımcılara yönelik devlet destekleri, hibe oranları ve projelerin değerlendirme süreçlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Katılımcılar, destek programlarına ilişkin merak ettikleri soruları yetkililere yöneltme fırsatı bulurken, başvuru şartları ve gerekli belgeler konusunda da bilgilendirildi. Özellikle kırsal alanda üretim yapan çiftçilerin modern tarım uygulamalarına erişimini artırmayı hedefleyen programların bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve su kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPınar Bezan:

erkeklerin anlatması neyse de kadın üreticilere niye ayrı toplantı yapılmadı tarımda kadın emegi görünmez zaten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDidem Hotel:

avrupada çiftçiye para veriyolar ekipman versinler diye bizde hala anlatıyolar anlatıyolar destek kelimesi duyunca gülüyorum artık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Karaçoban:

bunlar hep lafta kalır uygulamaya gelince kimse yok zaten sulama işi için yıllardır söz veriyolarda hala köylerde selimde çiftçi su bekliyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Havza'yı savaş alanına çeviren sel böyle geldi! Canlarını zor kurtardılar

İlçeyi yutan sel böyle geldi! Canlarını zor kurtardılar
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Transferi için tarih verdi

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı