Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı: Yüzde 75 Verim Artışı

Kars'ta silajlık mısır hasadı yapıldı. Hasadı yapılan mısırda yüzde 75 oranında verimde artış sağlandı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında Bayraktar köyünde Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın katılımıyla silajlık mısır hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada çiftçiler 4 farklı mısır tohumu çeşidi kullanıldı. Hümik asit uygulaması ile toprak verimliliği desteklendi.

Elde edilen sonuçlara göre: Hümik asit, toprağın yapısını iyileştirdi. Bitkilerin besin maddelerini daha kolay almasını sağladı. Gelişimi hızlandırarak ürün kalitesini artırdı ve verimde yaklaşık yüzde 75 oranında artış sağladı.

Öte yandan hasadı yapılan silajlık mısırlar traktörlerle taşınırken, elde edilen verim çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bu tür uygulamalar, çiftçilere modern tarım tekniklerini tanıtmak, ürün verimliliğini artırmak ve bölge tarımına katkı sağlamak amacıyla yapılıyor. - KARS