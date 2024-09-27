Kars'ta Geleneksel Koç Katımı Etkinliği Düzenlendi

Kars'ta boyanan koçlar, boynuzlarına takılan elma ve şekerlemelerle sürüye katıldı.

Kars merkeze bağlı Subatan köyünde besicilik yapan Bayramali Alp ve Yakup Öztürk, "koç katımı" geleneğini sürdürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Mayıs ayında sürülerden ayrılan koçlar, sonbahar ile birlikte yeniden sürüye katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen koç katımı geleneği bu yılda gerçekleştirilmiş oldu. - KARS