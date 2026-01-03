Haberler

Karsta esnaf karla mücadeleye satış yaptığı traktörlerle destek verdi

Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar yağışı sonrası sert kış şartlarına karşı esnaf, traktör ve tarım aletleriyle karla mücadele çalışmaları için destek vererek şehirdeki yolların açılmasına yardımcı oldu. Bu dayanışma, Kars'ta birlik ve beraberlik ruhunu yeniden canlandırdı.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle adeta beyaza bürünen kentte, karla mücadele çalışmaları sürerken esnaftan gelen destek takdir topladı. Zorlu kış şartlarının etkisini artırdığı kent merkezinde, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri merkez Ortakapı Mahallesi'nde sergilendi.

Kars merkezde traktör, tarım aletleri sektöründe faaliyet gösteren esnaf, yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarına satışını yaptığı traktörler ve tarım aletleriyle destek verdi.

Traktörle yapılan temizlik çalışmaları hem trafiğin rahatlamasını sağladı hem de çevredeki esnaf ve vatandaşlardan büyük takdir topladı. Zor günlerde elini taşın altına koyan işletme sahibi, kış şartlarının kent yaşamını olumsuz etkilememesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti.

Esnafın bu duyarlı davranışı, Kars'ta birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne sererken, karla mücadelede dayanışmanın önemini de ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

