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Kars'ta ekmeğe zam! 200 gram ekmek 15 TL oldu

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Kars'ta artan üretim maliyetleri gerekçesiyle ekmek fiyatı 15 TL'ye yükseltildi. Dar gelirli vatandaşlar zammın bütçelerini zorlayacağını belirtti.

Kars'ta ekmek fiyatlarına zam geldi. Artan üretim maliyetleri gerekçe gösterilerek alınan karar doğrultusunda kent genelinde ekmeğin satış fiyatı 15 TL'ye yükseltildi.

Fırıncı esnafının un, maya, elektrik, doğal gaz, işçilik ve diğer üretim giderlerindeki artışı gerekçe göstermesi üzerine hazırlanan yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Buna göre Kars'ta daha önce daha düşük fiyattan satılan ekmek, artık 15 TL'den tüketiciye sunulacak.

Özellikle dar gelirli aileler, emekliler ve sabit gelirle geçinen vatandaşlar, temel gıda maddesi olan ekmeğe yapılan zammın aile bütçelerini daha da zorlayacağını ifade etti. Vatandaşlar, son dönemde peş peşe gelen zamların yaşam maliyetini artırdığını belirterek, ekmeğin bile ulaşılması güç bir ürün haline geldiğini dile getirdi.

Öte yandan kentte birçok vatandaş, ekmek fiyatlarının belirlenmesi sürecinde her maliyet artışının doğrudan satış fiyatına yansıtılmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, üreticilerin yaşadığı maliyet sıkıntılarını anlayışla karşıladıklarını ancak çözümün sürekli zam yapmak olmaması gerektiğini savundu.

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte Kars'ta bir adet ekmek 15 TL'den satılmaya başlanırken, önümüzdeki süreçte diğer unlu mamullerin fiyatlarında da artış yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerdar Kılıçarslan:

Ekmeğe 15 lira verdirtiyorlar, bu böyle devam ederse geçinemez olur, üreticiler de anlıyoruz ama artık cezalandırılması lazım bu kadar fiyat oyunları yapanların.

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