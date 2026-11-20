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Kars'ta şehir içi ulaşım ücretleri yeniden güncellendi. Yıl içerisinde ikinci kez zamlanan dolmuş tarifesiyle birlikte vatandaşların ulaşım maliyeti artarken, özellikle kısa mesafelerde uygulanan indi-bindi ücretinin yeniden düzenlenmesi talebi gündeme geldi.

Kentte toplu ulaşım ücretlerine yapılan son düzenlemeyle sivil yolcu tarifesi 45 TL'ye, öğrenci ücreti ise 40 TL'ye yükseltildi. Daha önce sivil yolcular 35 TL, öğrenciler ise 30 TL üzerinden ulaşım sağlıyordu.

Nisan ayında yapılan yüzde 40'lık zamla birlikte yükselen dolmuş ücretleri, yeni düzenlemeyle bir kez daha artırılmış oldu. Son artış sivil yolcu tarifesinde yaklaşık yüzde 28,5, öğrenci ücretinde ise yüzde 14,2 oranında gerçekleşti.

Şehir içi dolmuşların Sanayi Sitesi güzergahında da yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı. Bu hatta tam yolcu ücreti 50 TL olarak belirlenirken, çırakların ulaşım ücreti 40 TL oldu.

"İndi-bindi ücreti talebi"

Dolmuş ücretlerindeki artışın ardından vatandaşlar, özellikle kısa mesafelerde ulaşım sağlayan yolcular için indi-bindi tarifesinin uygulanmasını istiyor. Kısa mesafeli yolculuklarda tam ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, kent içi ulaşımda mesafeye göre ücretlendirme yapılmasının bütçelerine katkı sağlayacağını ifade ederek yetkililerden bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı