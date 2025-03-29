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Kars'ta Berber ve Kuaförlerde Bayram Yoğunluğu

Kars'ta Berber ve Kuaförlerde Bayram Yoğunluğu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Dükkanlar, sabah erken saatlerden gecenin geç saatlerine kadar hizmet veriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Berberler oluşan yoğunluğa yetişebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları dükkanları gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

İlçede birçok berber randevulu sistemle çalışarak sırasıyla müşterileri tıraş ediyor. Kuaför Onur Çelik bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Bayrama bir gün kala daha yoğun oluyoruz. Randevu sistemi ile çalışıyoruz çünkü işler yoğun olduğu için anca yetiştiriyoruz." dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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