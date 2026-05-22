Kars'ta 2026'nın ilk çeyreğinde 462 daireye ruhsat verildi

TÜİK verilerine göre Kars'ta 2026 yılı ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 462, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 649 oldu. Sektör temsilcileri maliyet artışlarına rağmen konut ihtiyacının sürdüğünü belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı birinci çeyrek yapı izin istatistiklerine göre Kars'ta inşaat sektöründe hareketlilik devam etti.

Verilere göre Kars'ta 2026 yılının ilk üç aylık döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 462 olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 649 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan rakamlar, Kars'ta hem yeni yapı projelerinin sürdüğünü hem de tamamlanan konutların kullanım aşamasına geçtiğini ortaya koydu. Özellikle son yıllarda şehir merkezinde artan konut ihtiyacı, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yerleşim alanlarının oluşması inşaat sektörünü canlı tutan unsurlar arasında gösteriliyor.

Kent genelinde verilen yapı ruhsatları, özel sektör tarafından yürütülen konut projeleri ile birlikte bireysel yapılaşmanın da devam ettiğini gösterdi. 462 daire için verilen yapı ruhsatı, Kars'ta yeni konut yatırımlarının sürdüğüne işaret ederken, 649 daireye yapı kullanma izin belgesi verilmesi ise tamamlanan projelerin vatandaşların kullanımına açıldığını ortaya koydu.

İnşaat sektörünün; demir, çimento, mobilya, nakliye ve iş gücü gibi birçok alana doğrudan katkı sağlaması nedeniyle kent ekonomisi açısından önemli sektörlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Kars'ta özellikle son yıllarda modern konut projeleri, siteleşme çalışmaları ve kamu yatırımlarıyla birlikte inşaat faaliyetlerinde belirli bir ivme oluştuğu ifade ediliyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, maliyet artışlarına rağmen konut ihtiyacının devam ettiğini, yaz sezonuyla birlikte inşaat çalışmalarının daha da hız kazanmasının beklendiğini kaydediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
