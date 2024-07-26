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Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Tünellerde İncelemelerde Bulundu

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Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van-Yüksekova kara yolunda yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Yeni Köprü Tünelleri Kontrol Şefi'nden bilgiler alan Erol, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile görüş alışverişinde bulundu.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van- Yüksekova kara yolunda yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu.

Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol, tünellerde incelemelerde bulunduktan sonra Yeni Köprü Tünelleri Kontrol Şefi Seyfettin Özbay'dan bilgiler aldı. Daha sonra Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir'i makamında ziyaret eden Demirhan Erol; Cengiz Topel Caddesi'nin tekrar asfaltlanması, Dağlıca yolu ve belirli bölgelerde ihtiyaç duyulan trafik ışıklarının yapılması, Güzeldere Tüneli'nin mevcut durumu, İpekyolu'da refüj çalışmaları ile Yeni Köprü Tünelleri ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Karayolları Yüksekova Şube Şefi Muhterem Taş ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna da hazır bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası Yüksekova Van Ulaşım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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