Karasu'daki Balıkçılar, Olumsuz Hava Şartları Sebebiyle Denize Açılamıyor
Güncelleme:
Palamut av sezonunun 15 Ağustos'ta başlamasına rağmen, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Balıkçılar, 1 Eylül'ü beklemeye koyuldu.

Palamut av sezonu 15 Ağustos'ta başladı ancak Sakarya'nın Karasu ilçesindeki balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle Karadeniz'e açılamadı. Erken sezon açılışı bu yıl ilk kez uygulanmasına rağmen balıkçılar, 1 Eylül'ü beklemeye koyuldu.

Daha önce sadece olta ve çapari ile avlanmasına izin verilen palamutların, 15 Ağustos itibarıyla uzatma ağları ile avcılığı serbest bırakıldı. 12 metre altı teknelerin bu yıl ilk kez 15 Ağustos'ta denize açılmasına izin verilmesine rağmen Karasu'da bulunan bölge balıkçıları, Karadeniz'in dalgalı olması ve rüzgarlı hava sebebiyle sezonu açamadı. Hazırlıklarını yapan tekne sahipleri Sakarya Nehri'nde demirleyerek 1 Eylül gününü beklemeye başladı.

Karasu bölge balıkçılarından Seyit Sezer, "Çocukluğumuzdan beri balıkçılık yapıyoruz. Ayın 15'i olmasına rağmen fırtına dolayısıyla tekneyle denize açılamadık. Sakarya Nehri'nin ağzı tehlike oluşturduğundan böyle havalarda çıkmamız riskli oluyor. Balıkçı barınağımız yok. Ufak balıkçılar olarak rüzgarlı havada denize açılmamız riskli oluyor" dedi.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı ise, "15 Ağustos itibariyle 12 metre altı teknelerimizin av yasağı bitti. Fakat deniz şartları kötü olduğu için Karadeniz'e açılamadılar. Karadeniz'in bütün kıyılarında balıkçı barınakları varken Sakarya ilinde barınak olmayan ilçe Karasu. Bütün Karadeniz'de tüm 12 metre altı tekne balıkçıları denize açıldı. Fakat Karasu'da biz, Sakarya Nehri ağzındaki etkin dalgadan dolayı açılamıyoruz. Hava durumuna göre 10 gün süreyle böyle devam edecek. Bizim için sezonun erken açılması hiçbir işe yaramadı. Tekne sahipleri ve çalışanlar hapsolmuş şekilde bekliyorlar" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
