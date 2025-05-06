Karaman'da Vergi Rekortmenleri Ödüllendirildi

Karaman'da vergi rekortmeni olan mükellefler defterdarlık tarafından düzenlenen programda ödüllendirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Karaman Defterdarlığı tarafından 36. Vergi Haftası kapsamında 2023 yılında ödedikleri vergilerle vergi rekortmeni olan mükellefleri ödüllendirmek için Piri Reis Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Karaman Defterdarlığı'na ait faaliyetlerin gösterildiği sinevizyon gösteriminin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından yeni göreve başlayan Gelir Uzman Yardımcısı personellerin yemin töreni gerçekleşti. Programda konuşma yapan Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar, "Vergi, bir ülkenin geleceğini inşa eden en önemli yapı taşlarından biridir. Bu yüksek bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek yalnızca bir "yükümlülük" değil, aynı zamanda vatanseverliğin en somut örneğini sergiliyorsunuz. Vergi rekortmeni olmak, sadece yüksek gelir elde etmek değil, aynı zamanda topluma karşı hesap verebilirlik ve şeffaflık anlamına gelir. Sizler, bu anlayışla hareket ederek hem iş dünyasında hem de toplum nezdinde güvenin temsilcileri oldunuz" dedi.

Kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10'a girenlere plaket ve belge takdim edildi. Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü katıldı.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - KARAMAN