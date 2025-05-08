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Karadeniz'in 'Çarpanı' İskorpit Balığının Fiyatı 800 TL

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Sinop'ta tezgahları süsleyen iskorpit balığının kilogram fiyatı 800 TL olarak satışa sunuluyor. Balıkçılar, vatandaşların alım gücünün azaldığını belirtirken, bu lezzetli ancak zehirli balığın temizlenmiş haliyle restoranlara satıldığı vurgulanıyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - " Karadeniz'in çarpanı" olarak bilinen ve tezgahlarda kendini göstermeye başlayan iskorpit balığının temizlenmiş kilogram fiyatı 800 TL'den satılıyor. Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Çarpanın tüm işlemleri bittikten sonra 3 kilogramından 650 gram et elde ediyoruz. Şu an temizlenmiş olarak bir kilogram fiyatı 800 TL. Şu an alabilecek vatandaş yok. Bir kilogram çarpan bir kilogram kıymadan daha pahalı" dedi.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde "çarpan" adıyla bilinen iskorpit, denizin ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden kendini gösterdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında görünen iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 800 TL'den satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, vatandaşların iskorpit balığını alım güçlerinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"'Sinop'umuzun meşhur balığı. Dışı çirkin içi lezzetli balık. Çarpan, iskorpit balığı. Halk dilinde çarpan denir. Bazı yörelerde de çalar ve Adabeyi diye geçer. Temizleme işini arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Balığın üzerindeki zehirli dikenleri alıyorlar ve daha sonra derisini yüzüyoruz. Derisini yüzdükten sonra fileto yapıp orta kılçığını da alıyoruz. Geriye löp eti kalıyor. Harika bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz.

"Şuan alabilecek vatandaş yok"

Çarpanın tüm işlemleri bittikten sonra 3 kilogramından 650 gram et elde ediyoruz. Şu an temizlenmiş olarak bir kilogram fiyatı 800 TL. Şu an alabilecek vatandaş yok. Daha ziyade lokantalara veriyoruz. Esnaf lokantaları alıp yaza hazırlık yapıyorlar. Bir kilogram çarpan bir kilogram kıymadan daha pahalı. Ama biraz farklı. Koyun eti ile kuzu eti gibi."

Kaynak: ANKA / Yerel
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