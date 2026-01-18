Haberler

Kaymakam Gündoğdu çarşı esnafıyla buluştu
Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve esnafın ilçedeki ekonomik önemi üzerine sohbet etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, ilçe merkezinde faaliyet gösteren çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Ziyaret kapsamında çarşıda bulunan iş yerlerini ziyaret eden Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Gündoğdu, ilçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını ve esnafın ilçeye kattığı değerin önemli olduğunu belirterek tüm esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın ilçenin sosyal ve ekonomik hayatındaki önemine dikkat çeken Kaymakam Gündoğdu, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür ziyaretlere önem verdiklerini vurguladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ise Kaymakam Gündoğdu'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
