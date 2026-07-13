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Kaymakam Battal, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Battal, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu
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Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, ilçe protokolüyle birlikte halk pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, ilçe protokolü ile birlikte halk pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal'a pazar ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Kulaksız ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Atılgan eşlik etti. Pazar alanını gezen Kaymakam Battal, tezgahları tek tek ziyaret ederek pazarcı esnafıyla sohbet etti. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Kaymakam Battal, pazarcılara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Battal, alışveriş yapan vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Ziyaretin samimi bir ortamda gerçekleşirken, Kaymakam Battal'ın ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelmeye ve esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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