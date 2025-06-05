Karacasu Hayvan Pazarında Fiyatlar ve Maliyetler Sorun Olmaya Devam Ediyor

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Her sene Karacasu'ya hayvan pazarına kurbanlık getiren 65 yaşındaki Yücel Dağ, "Pazar ölmüş selasını veren yok. Et kasapta 700 lira. Bize geldiği zaman etin kilosu 300-400 lira. Bu fiyatları biz belirlemedik, başımızdakiler belirledi. 300 liraydı, çektiler canlı hayvanı 250'ye" diye konuştu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kurulan küçükbaş kurban pazarında maliyetlerin iki katına çıktığını ifade eden hayvan üreticileri buna karşılık hayvan fiyatlarının geçen yıla oranla aynı olduğunu dile getirdi.

Karacasu'ya hayvan pazarına hayvan satmaya gelen 65 yaşındaki Yücel Dağ, şunları söyledi:

"Pazar ölmüş, selasını veren yok. Et kasapta 700 lira, bize geldiği zaman etin kilosu 300-400 lira. Bu fiyatları biz belirlemedik başımızdakiler belirledi. 300 liraydı, çektiler canlı hayvanı 250'ye. Vatandaşın biri oturmuş berber dükkanına ve 'Saçım ak mı kara mı' demiş. Berber de 'Önüne düştü mü görürsün' demiş. İşte önümüzde düştü, biz her şeyi görüp dururuz. Dünü bugün arıyoruz, bugünü yarın arayacağız. Geçtiğimiz günleri biz çok arıyoruz. Yem almış başını gidiyor, 600-700 lira arasında. Saman dersen zaten belli. Eken yok, diken yok bu samanı zaten. Köylü bitik. Kırsalda hayvancılık yapanlar bitik. İnsanlara da hak veriyoruz. Çünkü ben de emekliyim. 14 bin küsur maaşla bir insan nasıl hayvan alır? Biz kırsal kesimde idare etmeye çalışıyoruz. Ama şehirde vatandaşın alım gücü yok."

"Çobanlar bitti"

78 yaşındaki hayvan üreticisi Hüseyin Dedeoluk, "Bittik, çobanlar bitti. Para etmiyor kurbanlar. Hayvanın durumuna göre değişiyor. 10 liradan başlar 25 bin liraya kadar çıkar. Satışlar geçen seneye göre az. Tarım Bakanı ilgilenmiyor, çiftçiyi görmüyorlar. Maliyet yüksek, girdi fazla. Hayvanlara kendim bakıyorum. Gelen aylık yetmiyor, hayvancılığa devam ediyoruz. Bozdoğan Çamlıdere pazarı, Babadağ pazarı, Nazilli pazarına kadar gidiyorum. Kasapta 650 lira et ama bizim kurbanlıklar kilo bazında 350 liraya ancak geliyor" şeklinde konuştu.

Besici Halil Dere ise, "Geçen sene yemin çuvalı 350 liraydı, 400 liraydı. Bu sene 750-800 lira. Geçen sene kurban 15 bin liraydı, bu sene de 15 bin lira. Maliyet iki katına çıkmış, kurban fiyatları aynı yerinde. Emeğinizin karşılığını alamıyoruz. Gittikçe bizim iş zayıflıyor. Geri gidiyor, ileri gittiği yok. Yem maliyeti her şey bizi zorluyor. Para kazanamıyoruz yani. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Hep cepten zarar" dedi.

"Maliyetler bizi zorluyor"

Ahmet Aliden, satışların düşük olmasında alım gücünün düşmesinin değil, hayvan sayısının insan sayısına göre fazla olmasından kaynaklandığını dile getirdi. Aliden, şunları söyledi:

"Hayvan sayısı bu nüfusa göre fazla. Bu sebeple pazar ağır. Hayvan sayısı fazla olduğu için nüfusa fazla geliyor tabii ki. İhtiyaç var 500, hayvan var bin 500. Çok durgun pazar. Büyükbaşa eğilim var biraz daha. Bu da bizi etkiliyor. Nüfus bu kadar hayvanı kaldırmıyor. Maliyetler yüksek tabii ki. Bir de elde kalınca zarar artıyor. Yıl geçtikçe satışlar düşüyor. Geçen yıl bundan biraz iyiydi. Alım gücünde sıkıntı yok bence. Hayvan fiyatları normal, herkesin alabileceği fiyatlar. Maliyetler bizi zorluyor. Yem geçen sene 300 liraydı, bu sene 650 lira ama hayvan fiyatlarında artış yok. Talep az olunca fiyatlar da yerinde sayıyor."

Hüseyin Yıldırım ise "Yemler pahalı, hayvan pazarı zayıf. 85 kilo hayvan, 20 bin lira para veriyorlar. Günahtır. Bakalım yarın hayırlısı. En az 27-28 bin lira olması lazım. Pazar olsa 30'dan aşağı gitmez ama pazar yok" dedi.