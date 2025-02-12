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Karacasu'da Trafik Güvenliği İçin Ambulanslara Yol Verme Bilgilendirmesi

Karacasu'da Trafik Güvenliği İçin Ambulanslara Yol Verme Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde polis ekipleri, sürücülere ambulanslara fermuar sistemiyle yol verilmesinin önemini anlatarak broşür dağıttı. Acil durum araçlarının hızlı ilerleyebilmesi için bu uygulamanın önemi vurgulandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde polis ekipleri araç sürücülerini 'trafikte ambulanslara fermuar sistemiyle yol verilmesinin önemi' hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personelleri, ilçede trafikte güvenliği artırmak amacıyla önemli bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Trafik ekipleri, sürücülere 'ambulanslara fermuar sistemiyle yol verilmesinin önemi' hakkında bilgiler verdi, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayıp broşür dağıtımı yaptı. Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında sürücülerle birebir iletişime geçerek, acil durum araçlarının trafik akışında hızlıca ilerleyebilmesi için fermuar sistemi uygulamasının önemini vurguladı. Trafik ekipleri, ayrıca sürücülere acil sağlık hizmetlerinin hızlı ulaşabilmesi için bu uygulamanın büyük bir öneme sahip olduğunu belirtip, trafik kazalarında ve acil durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini ifade etti.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, benzer eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ve trafikteki güvenliğin artırılması için tüm sürücülerin sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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