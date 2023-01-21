Karabükspor eski başkanı Nevzat Şahin hayatını kaybetti
Yerel Haberler
Kardemir Karabükspor'un 2011-2013 yıllarında kulüp başkanlığını yürüten iş insanı Nevzat Şahin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından iş insanı Nevzat Şahin için Şirinevler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Cenazeye Şahin'in ailesinin yanı sıra; Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.
KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANVEKİLLİĞİ YAPTI
Şahin, Kardemir Karabükspor'un Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği 2011-2013 yıllarında başkanlık ve Kulüpler Birliği Başkanvekilliği görevini yürütmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel