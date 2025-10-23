Karabük'te PTT'nin 185. kuruluş yılı kutlandı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün ( Ptt ) 185'inci kuruluş yıl dönümünde 185'nci müşteri ödüllendirildi.

23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Ptt'nin 185'inci yılı dolayısıyla açıklama yapan Karabük PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz, kurumun 185. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karagöz, "Kurulduğu günden bu yana haberleşme ve iletişimin sağlanması amacıyla hizmet veren, ülkemizin köklü ve güvenilir kurumlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. PTT AŞ, posta kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e-ticarete ve filateliye kadar birçok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor." dedi.

Karagöz, geniş hizmet ağı, uzman kadrosu ve yenilikçi çözümleriyle PTT'nin ulusal ve uluslararası alanda başarılarından söz ederek, "Yaklaşık iki asırlık tecrübesiyle geleceğe emin adımlarla ilerleyen PTT, değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap vermiş, Türkiye'nin iletişim altyapısının gelişiminde önemli rol oynamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde, teknolojik dönüşümün öncüsü olarak çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Karabük PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz, HGS yüklemesi ve kargo gönderimi yaparak 185'inci müşteri olan İzzet Akgedik'e pul albümü hediye etti. - KARABÜK