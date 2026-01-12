Kar birikintisi mandıra çatısını çökertti: 4 ton buğday zarar gördü

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çökerken, 2 traktör, tarım ekipmanları ve 4 ton buğday zarar gördü.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Saitler köyünde Murat Uysal'ın kiraladığı mandıranın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Çökme sırasında mandırada bulunan 2 traktörde maddi hasar oluşurken, çeşitli tarım aletleri ile yaklaşık 4 ton buğday da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Murat Uysal'ın, geçen yıl Temmuz ayında merkeze bağlı Kamış köyünde çıkan orman yangınında evine ait deponun yandığı ve bu olayda da tarımsal ekipmanlarının zarar gördüğü öğrenildi. - KARABÜK