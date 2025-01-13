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Karabük'te Bütçe Yönetimi Konferansı Düzenlendi

Karabük'te Bütçe Yönetimi Konferansı Düzenlendi
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Karabük Üniversitesi'nden Dr. Ali Osman Yılmaz, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü personeline bütçe yönetimi ve tasarruf stratejileri konulu konferans verdi. Etkinlikte, katılımcılara finansal planlama ve vergisel teşvikler hakkında önemli bilgiler sunuldu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Yılmaz, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik "Bütçe Yönetimi" konulu bir konferans verdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Yılmaz, bütçe yönetimi, tasarrufların değerlendirilmesi, finansal yatırım araçlarının analizi ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu çerçevesindeki vergisel teşvikler (indirim, muafiyet ve istisnalar) gibi konularda kapsamlı bir sunum yaptı.

Konferansta, katılımcılara bütçe planlama süreçlerini daha etkin hale getirme, tasarruf stratejileri geliştirme ve vergisel avantajlardan faydalanma konusunda yol gösterici bilgiler sunuldu. Etkinlik, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Programın sonunda, Karabük İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydemir Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Yılmaz'a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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