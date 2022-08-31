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Başkan Köse, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

Yerel Haberler

Başkan Köse, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ev ziyaretleri gerçekleştirerek, hem vatandaşlarla sohbet ediyor hem de talep ve sorunlarını dinliyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ev ziyaretleri gerçekleştirerek, hem vatandaşlarla sohbet ediyor hem de talep ve sorunlarını dinliyor.

Emek Mahallesi'nde yapılan ziyaretlerde ev sahiplerine Türk Bayrağı ve belediyenin kendi üretimi olan kurabiyelerden hediye ediliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Derman Ekibi'ne eşlik eden Başkan Köse, "Derman Belediyeciliği sloganıyla çıktığımız hizmet yolunda, halkımızla bağımızı hiç koparmadık. Ben iş yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman onları ziyaret edemesem de ekibimiz kapılarını hep çaldı" dedi.

Başkan Köse, Derman ekibinin 2021 senesinin Mart ayından bu yana Kirkille, Yazıköy TOKİ, Musalla, Akçasu, Bağlarbaşı ve Cemal Caymaz bölgelerinde kapı kapı gezdiğini ve not alınan istekleri ilgili birimlere ilettiğini belirterek talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getirdiklerini aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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