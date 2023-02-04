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Kanadalı genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı

Yerel Haberler

Kanada'da 18 yaşındaki Juliette Lamour, ilk denemesinde Altın Top sayısal lotosundan 48 milyon Kanada doları (yaklaşık 675 milyon TL) kazanarak, büyük ödülü kazanan en genç Kanadalı oldu.

Kanada'da 18 yaşındaki tıp öğrencisi Juliette Lamour, 7 Ocak'ta yapılan çekiliş için bilet aldı. Ancak bilet aldığını da unutan Lamour, bir arkadaşının kendisine sayısal lotoyu kazanan kişinin Sault Ste Marie'den çıktığını söylemesi üzerine kazandığını öğrendiğini söyledi. 18 yaşındaki genç, ilk denemesinde48 milyon Kanada doları (yaklaşık 675 milyon TL) kazandı.

Kanadalı genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı

"AİLEMLE BİRLİKTE BİR KITA SEÇİP KEŞFETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Lamour, paranın bir kısmını eğitimi için harcayacağını, bir kısmını da okulunu bitirdikten sonra farklı ülkeleri gezmek için kullanacağını söyleyerek, "Okul biter bitmez ailemle birlikte bir kıta seçip keşfetmeye başlayacağız. Farklı ülkeleri görmek, tarihlerini ve kültürlerini incelemek, yemeklerini tatmak ve dillerini dinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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