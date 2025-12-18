Haberler

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Şahbenderoğlu: Çalışanın, Emeklinin, Emekçinin Hakkı Olan Ücretleri Verin Artık

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, düşük maaşlar ve artan yaşam koşullarına dikkat çekerek yarın tüm yurtta iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Emeklilerin de zor durumda olduğunu belirten Şahbenderoğlu, kamu emekçilerini eyleme katılmaya çağırdı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Yapılan artışlar komik noktada olmakla beraber bir  çalışanın almış olduğu maaşlar artık bugün ev kiralarına bile yetmeyecek pozisyonlara gelmiş durumda. Emeklilerin halini söylemek bile istemiyoruz artık. Onlar baktığımız zaman rakamlara normal bir ev kirasının yarısı kadar ücretler alıyorlar. Normal bir insanın bu ücretlerle hayatını sürdürmesi mümkün değil. Artık açlık sınırının da altına inmiş bir durumumuz söz konusu" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösteren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun, "Sefalet bütçesine karşı, adil paylaşım talebiyle üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz" açıklamasını yaptı. Yarın tüm yurtta iş bırakma eylemi yapacak olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, tüm emekçileri yapacakları eyleme destek vermeye çağırarak şöyle konuştu:

"Artık, kamuda çalışan insanlar maalesef açlık sınırının altında maaşlara mahkum olmuş durumdalar. Birleşik Kamu İş olarak yarın tüm yurtta bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz ve tüm kamu çalışanlarını tüm kamu emekçilerini bu eylemimize destek vermeye çağırıyoruz. Bu hayat şartlarında emekçilerin olduğu kadar emekliler de son derece zor durumdalar. Gerçekten komik, çok düşük bir insanın yaşamasının mümkün olmayacağı paralarla geçinmeye çalışmaktadırlar. Onların da sesi olmaya çalışıyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı dediğimiz noktadayız. Sefalet noktasında bir maaşlara mahkum olmuş durumdayız ve sesimizi duyurmak artık yeter demek için yarın bu eylemimizi yapacağız.

"Yarın tüm yurttan artık yeter diyeceğiz"

Tüm yurttaki kamu emekçilerini bekliyoruz. Üyemiz de olmasalar bile onları bu iş bırakma eylemine ve basın açıklamamıza çağırıyoruz ve sendika olarak da onların da arkasında olduğumuzu buradan duyurmak istiyorum. Bir çalışanın almış olduğu maaş artık bugün ev kiralarına bile yetmeyecek pozisyonlara gelmiş durumda. Normal bir insanın bu ücretlerle hayatını sürdürmesi mümkün değil. Açlık sınırının da altına inmiş bir durumumuz söz konusu. Yarın tüm yurttan artık yeter diyeceğiz. Çalışanın, emeklinin, emekçinin hakkını, hakkı olan ücretleri verin artık diyoruz. İnsanları bu sefaletten bir an önce kurtarın diyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
