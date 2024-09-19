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Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü Spor Etkinlikleri ile Kutlandı

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü Spor Etkinlikleri ile Kutlandı
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Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü, gençleri ve gazileri bir araya getiren çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikler, gazilere ve şehit yakınlarına saygıyı pekiştirmeyi ve milli değerleri yüceltmeyi amaçladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu organizasyonun Gaziler Günü'nün önemini vurgulamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

19 Eylül Gaziler Günü, vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden gazileri onurlandırmak amacıyla Adıyaman'da çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen floor curling, dart, bilek güreşi, geleneksel Türk okçuluğu, masa tenisi, badminton ve basketbol etkinliklerinde, gençleri ve gazileri bir araya getirerek, gazilere ve şehit yakınlarına olan saygıyı pekiştirmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve milli manevi değerleri sporun birleştirici gücüyle yüceltmeyi hedeflendi.

Etkinlikle ilgili konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen bu organizasyonun, Gaziler Günü'nün anlam ve önemini vurgulamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Müdür Keleş, "Aziz milletimizin şanlı tarihi boyunca hürriyet ve bağımsızlığına kast etmiş her türlü teşebbüse karşı yürüttüğü haklı mücadelelerde canlarını ortaya koyan ve gazilikle şereflenen tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür. Aziz milletimizin bekası uğrunda gazi olan tüm kahramanlarımızın Gaziler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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