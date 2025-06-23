Kağızman'daki Terör Olayları Ardından Doğa Severlerin Yeni Gözdesi: Mamakar Dağı
Kağızman madur çömçe kırsalındaki Mamakar Dağı, doğa severlerin yoğun ilgisini çekmeye başladı. Kağızman dağcılık kulübünden bir ekip, 3 bin 100 metre yüksekliğindeki zirveye çıkarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.
Kağızman'da terör olaylarının yanşadığı dağlar artık doğa severlerin gözdesi haline geldi
Kağızman madur çömçe kırsalında bulunan mamakar dağı doğaseverleri ağırlamaya başladı. Kağızman dağcılık kulübünden 50 kişilik ekip mamakarın zirvesine çıkarak doğal güzellikleri yerinde görmenin mutluluğunu yaşadılar.
Üçbin yüz metre yüksekliğindeki mamakar dağının zirvesine ulaşana doğa severler bölgenin muhteşem bir doğa yapısı olduğunu ve bazı tarihi güzelliklerinde bulunduğunu belirttiler. Kağızman dağcılık kulübü ekibi doğa sever herkesi bu güzellikleri görmeye davet ettiler. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel