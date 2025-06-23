Kağızman'daki Terör Olayları Ardından Doğa Severlerin Yeni Gözdesi: Mamakar Dağı

Kağızman'daki Terör Olayları Ardından Doğa Severlerin Yeni Gözdesi: Mamakar Dağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağızman madur çömçe kırsalındaki Mamakar Dağı, doğa severlerin yoğun ilgisini çekmeye başladı. Kağızman dağcılık kulübünden bir ekip, 3 bin 100 metre yüksekliğindeki zirveye çıkarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

Kağızman'da terör olaylarının yanşadığı dağlar artık doğa severlerin gözdesi haline geldi

Kağızman madur çömçe kırsalında bulunan mamakar dağı doğaseverleri ağırlamaya başladı. Kağızman dağcılık kulübünden 50 kişilik ekip mamakarın zirvesine çıkarak doğal güzellikleri yerinde görmenin mutluluğunu yaşadılar.

Üçbin yüz metre yüksekliğindeki mamakar dağının zirvesine ulaşana doğa severler bölgenin muhteşem bir doğa yapısı olduğunu ve bazı tarihi güzelliklerinde bulunduğunu belirttiler. Kağızman dağcılık kulübü ekibi doğa sever herkesi bu güzellikleri görmeye davet ettiler. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Fatih Altaylı tutuklandı, Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu

Önce Kenan şimdi de Arda! Yıldızlarımız müthiş golleriyle şov yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.