Kağızman'daki Terör Olayları Ardından Doğa Severlerin Yeni Gözdesi: Mamakar Dağı

Kağızman'da terör olaylarının yanşadığı dağlar artık doğa severlerin gözdesi haline geldi

Kağızman madur çömçe kırsalında bulunan mamakar dağı doğaseverleri ağırlamaya başladı. Kağızman dağcılık kulübünden 50 kişilik ekip mamakarın zirvesine çıkarak doğal güzellikleri yerinde görmenin mutluluğunu yaşadılar.

Üçbin yüz metre yüksekliğindeki mamakar dağının zirvesine ulaşana doğa severler bölgenin muhteşem bir doğa yapısı olduğunu ve bazı tarihi güzelliklerinde bulunduğunu belirttiler. Kağızman dağcılık kulübü ekibi doğa sever herkesi bu güzellikleri görmeye davet ettiler. - KARS