Kağıthaneli binlerce genç İkilem konserinde buluştu - Haberler

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Kağıthaneli binlerce genç İkilem konserinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağıthaneli binlerce genç İkilem konserinde buluştu

Kağıthane Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle başlattığı açık hava konserlerine İkilem ile devam etti.

Kağıthane Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle başlattığı açık hava konserlerine İkilem ile devam etti.

Gençlerin son dönemde en sevdiği gruplar arasında yer bulan İkilem Kağıthane'deydi. Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe'de düzenlenen açık hava konserine katılan binlerce genç, İkilem'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. En sevilen şarkılarını Kağıthaneliler için söyleyen grup unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin coşkusuna ortak oldu. Performansları için grup İkilem'e teşekkür eden Başkan Öztekin, yaz süresince açık hava konserlerinin devam edeceğini açıkladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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