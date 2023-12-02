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Kağıthane'de Engelli Gündüz Hizmet merkezi açıldı

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- Kağıthane'de Engelli Gündüz Hizmet merkezi açıldı Kağıthane Belediyesi, özel çocukların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlama amacıyla Engelli Gündüz Hizmet Merkezini açtı.

- Kağıthane'de Engelli Gündüz Hizmet merkezi açıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, özel çocukların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlama amacıyla Engelli Gündüz Hizmet Merkezini açtı.

Kağıthane Belediyesi, özel çocukların iyi vakit geçirip, bir şeyler öğrenerek hayata entegre olmaları için Engelli Gündüz Merkezini vatandaşların hizmetlerine sundu. Özel çocuklar için açılan merkezin içerisinde müzik, mutfak ve resim atölyeleri ile spor, resim, drama ve el sanatları sınıflarında yapılan etkinliklerle haftanın 5 günü, 18 yaşından büyük özel çocuklar hem eğleniyor hem de sosyal ve sanatsal becerilerini geliştiriyor. Engelli Gündüz Hizmet Merkezinin açılışına başta ev sahibi Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin haricinde eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Milletvekili Büşra Paker, İstanbul Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve özel çocuklar ile aileleri katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya "Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Dün genel merkezimizde İl başkanlığı toplantımız vardı ve orada da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızla bir grup engelli kardeşimizi bir araya getirdik. Engelli sanatçılarımız, özel sporcularımız, Avrupa şampiyonu olan kardeşlerimizi bir araya getirdik ve bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta boyunca katılacağımız toplantılarda 'bütün engelli kardeşlerimize ve ailelerine benim en kalbi selamlarımı iletin' dedi. Bugün kendisi yurt dışında, ben bugün Kağıthane Belediyemizin gerçekten özellikle engelli ailelerimizin sahada en fazla bize talep ettiği, bir gündüzlü bakım merkezinin açılışı için bir aradayız. Ben Aile Bakanlığı yapmış birisi olarak şunu söyleyeyim. Bakanlığım döneminde bütün Türkiye'de bu tür bakım merkezlerinin açılışına seri bir şekilde başlatmıştım. Çünkü sahada gördüğümüzde engelli ailelerin en büyük ihtiyacı gündüz evlatlarımızı bırakacak, onların arkadaşlarıyla eğitim alıp hoşça vakit geçireceği mekanlara ihtiyaç duyuyoruz sözleriydi. Bugün AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden bir tanesini hizmete açmanın memnuniyetini, gururunu, onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben bir kez daha başta Mevlüt başkanımıza ve bütün ekibine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hemen öncesi 1 Aralık'ta Kağıthane Belediyesi olarak Engelliler Gündüz Hizmetinin açılışını gerçekleştirdik. Bu açılışımız hayırlı olsun diyorum, çok özel bir açılış oldu. Çünkü burada özellikle annelerimizin, ailelerimizin evlatlarını bırakabileceği, çocukların burada atölye çalışmalarına katılabileceği çok özel ortam hazırlamış olduk. Burada neler var dediğimizde resim atölyesi, müzik atölyesi, mutfak ve el becerileri atölyesi var. Çocuklar burada çok güzel ve keyifli vakit geçiriyorlar, ailelerimiz de çok mutlu oluyorlar. Şimdi çocuklarımızın gerçekleştireceği tiyatroyu izleyeceğiz. Özel evlatlarımıza böyle güzel hatıralar bıraktığımız için de çok mutluyuz, gururluyuz. Ailelerimize ve engelli evlatlarımıza hayırlı olsun. Merkezimizin yapımı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Atölye çalışmalarını ve onla beraber içerisindeki malzemelerin tedariklerini ve bölümleri oluşturmuş olduk. Çok özel bir proje olmuş oldu. Kağıthane'de olup ta 18 yaşını geçmiş engelli kardeşlerimizin vaktini burada değerlendirdiği, herkesin de ücretsiz bir şekilde yararlandığı bir merkez. Buradaki her türlü atölye çalışmalarımızdan haftanın 5 günü yararlanabiliyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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