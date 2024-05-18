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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı 19 Mayıs'ı Kutladı

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kadooğlu, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemini vurgulayarak, gençlere duyulan güveni ve destek olma gerekliliğini belirtti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs 1919'un, vatan topraklarının emperyalist güçler tarafından işgalinden Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıldönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, milli mücadelemizin başladığı, bizler için derin anlamı ve büyük önemi olan bir gündür. Tarihimizin de en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu anlamlı günün yıldönümünün gençlere bayram olarak armağan edilmesi ise geleceğimizin teminatı gençlere duyulan güveni göstermektedir" dedi.

Başkan Kadooğlu, açıklamasının devamında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' sözleri ile gençlere duyduğu güveni ifade etmektedir. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak tecrübelerimizle gençlere destek olmalı, ışık tutmalıyız. Daha güzel bir gelecek için gençlerimize fırsat tanımalı, yol göstermeliyiz. Gençliğe güveniyoruz. Gençlerimiz, günümüz şartlarına göre en iyi şekilde eğitim alacak, donanım kazanacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni her anlamda dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için can veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Cumhuriyeti Güneydoğu Anadolu Kadooğlu Gençlik Spor Yerel Haberler

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