Osmaniyeli Emekli: "Çay da Yok, Sadece Yoğurtla Kahvaltı Yaptım"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıklarının yetmediğini dile getirdiler. Emekli bir vatandaş, "Kuru ekmek, acı soğan yiyoruz, soğana da güç yetmiyor gerçi de, soğan da pahalı, bulabilirsek o da. Pazara da gidemiyoruz korkumuzdan. Kahvaltı, bir bidon süt almıştım onunla yaptım geldim, çay da yok. Sadece yoğurtla kahvaltı yaptım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıklarının yetmediğini ifade ettiler. Emekli bir vatandaş sabah kahvaltısında çay içemediğini, sadece yoğurt yediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece yoğurtla kahvaltı yaptım"

"Maaş 19 bin lira yeter mi sence? Bir markete varıp gelmeye kaç bin lira para gidiyor. Ben 10-12 tane çocuk besliyorum. Kuru ekmek, acı soğan yiyoruz, soğana da güç yetmiyor gerçi de, soğan da pahalı, bulabilirsek o da. Pazara da gidemiyoruz korkumuzdan. Kahvaltı, bir bidon süt almıştım onunla yaptım geldim, çay da yok. Sadece yoğurtla kahvaltı yaptım. Kendi 300-500 bin lira maaş alıyor, ona göre hesap etsin versin. Bir de hastayım ben, kanser hastasıyım. Parayı bulabilirsen gidiyorsun. İki bin lira Adana'ya gidip gelmem. Emeklinin sonu ölüm."

"250 gram et ancak alabiliyoruz"

Başka bir emekli, "Ocak ayında maaşımızın en az 30 bin lira olması lazım. Yetmiyor, yetişmiyor. Torun var, çocuk var, iş yok, çalışamıyoruz. Maaş yetmiyor. Et, süt, yumurta nerede alıyoruz? Zor, binde bir. Zor alıyoruz yumurtayı, eti. Etin kilosu 750 lira. Yarım kilo, 250 gram ancak et alabiliyoruz, haftada bir, ayda bir. Halimiz kötü. Zam bekliyoruz, zam da veren yok. Ocak ayında verecekler ama kaç lira verecek ki? Vereceği 2-3 bin lira bir şey. Çok bir para mı verecek?" dedi.

Başka bir emekli, "Maaşımızın en az 25 bin lira olması lazım. Maaş yetmiyor, üç kişiyiz, ev kira, odun parası, kömür parası, ne bileyim işte yumurta alamıyoruz, et alamıyoruz, beslenemiyoruz" diye konuştu.

"Emekliye gelmeden önce her şeye zam geldi"

Bir başka emekli vatandaş ise aylığının 30 bin lira olması halinde biraz rahat edebileceğini belirtirken, diğer bir emekli vatandaş, "Ocak ayında maaşımızın en az 28-30 bin liradan düşmemesi lazım. Yetmez ki bu pahalılıkta. Emekliden önce her şeye zam geldi. Bugün 50 liraya aldığım şey 80 lira, 100 lira oldu. Ona göre hesapla. Hayat hiç iyi değil. Durum iyi değil. Çok iyi desek yalan söyleriz. Geçinemiyoruz. Ben emekliyim, aldığım maaş 20 bin lira, yetmiyor. Beş nüfusa bakıyorum. Bir de torun var" ifadelerini kullandı.