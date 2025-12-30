Haberler

Osmaniyeli Emekli: "Çay da Yok, Sadece Yoğurtla Kahvaltı Yaptım"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, maaşlarının geçimlerine yetmediğini ve artan yaşam maliyetleri karşısında zorlandıklarını dile getirdi. Birçok emekli, gıda fiyatlarının yüksek olmasından ve ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadıkları güçlükten şikayet etti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıklarının yetmediğini dile getirdiler. Emekli bir vatandaş, "Kuru ekmek, acı soğan yiyoruz, soğana da güç yetmiyor gerçi de, soğan da pahalı, bulabilirsek o da. Pazara da gidemiyoruz korkumuzdan. Kahvaltı, bir bidon süt almıştım onunla yaptım geldim, çay da yok. Sadece yoğurtla kahvaltı yaptım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıklarının yetmediğini ifade ettiler. Emekli bir vatandaş sabah kahvaltısında çay içemediğini, sadece yoğurt yediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece yoğurtla kahvaltı yaptım"

"Maaş 19 bin lira yeter mi sence? Bir markete varıp gelmeye kaç bin lira para gidiyor. Ben 10-12 tane çocuk besliyorum. Kuru ekmek, acı soğan yiyoruz, soğana da güç yetmiyor gerçi de, soğan da pahalı, bulabilirsek o da. Pazara da gidemiyoruz korkumuzdan. Kahvaltı, bir bidon süt almıştım onunla yaptım geldim, çay da yok. Sadece yoğurtla kahvaltı yaptım. Kendi 300-500 bin lira maaş alıyor, ona göre hesap etsin versin. Bir de hastayım ben, kanser hastasıyım. Parayı bulabilirsen gidiyorsun. İki bin lira Adana'ya gidip gelmem. Emeklinin sonu ölüm."

"250 gram et ancak alabiliyoruz"

Başka bir emekli, "Ocak ayında maaşımızın en az 30 bin lira olması lazım. Yetmiyor, yetişmiyor. Torun var, çocuk var, iş yok, çalışamıyoruz. Maaş yetmiyor. Et, süt, yumurta nerede alıyoruz? Zor, binde bir. Zor alıyoruz yumurtayı, eti. Etin kilosu 750 lira. Yarım kilo, 250 gram ancak et alabiliyoruz, haftada bir, ayda bir. Halimiz kötü. Zam bekliyoruz, zam da veren yok. Ocak ayında verecekler ama kaç lira verecek ki? Vereceği 2-3 bin lira bir şey. Çok bir para mı verecek?" dedi.

Başka bir emekli, "Maaşımızın en az 25 bin lira olması lazım. Maaş yetmiyor, üç kişiyiz, ev kira, odun parası, kömür parası, ne bileyim işte yumurta alamıyoruz, et alamıyoruz, beslenemiyoruz" diye konuştu.

"Emekliye gelmeden önce her şeye zam geldi"

Bir başka emekli vatandaş ise aylığının 30 bin lira olması halinde biraz rahat edebileceğini belirtirken, diğer bir emekli vatandaş, "Ocak ayında maaşımızın en az 28-30 bin liradan düşmemesi lazım. Yetmez ki bu pahalılıkta. Emekliden önce her şeye zam geldi. Bugün 50 liraya aldığım şey 80 lira, 100 lira oldu. Ona göre hesapla. Hayat hiç iyi değil. Durum iyi değil. Çok iyi desek yalan söyleriz. Geçinemiyoruz. Ben emekliyim, aldığım maaş 20 bin lira, yetmiyor. Beş nüfusa bakıyorum. Bir de torun var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Yunan bakan Gazze'deki tarafını seçti, ülke ayağa kalktı

Yunan bakan Gazze'deki katliamda tarafını seçti, ülke ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine