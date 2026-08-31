Haberler

Milli Antrenör Funda Bakış Bıçaklanarak Öldürüldü: 3 Şüpheli Gözaltında

Milli Antrenör Funda Bakış Bıçaklanarak Öldürüldü: 3 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de spor salonunda alacak-verecek tartışması sonucu eski çalışanı tarafından bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.

Sancaktepe'de sahibi olduğu spor salonunda çıkan bir tartışmada eski kadın çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen Milli antrenör Funda Bakış cinayetiyle ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Ağustos günü akşam saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın milli antrenör Funda Bakış'ın (39) sahibi olduğu spor salonunda alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Bakış'ın eski çalışanı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Zehra G., birlikte çalıştıkları dönemde kredi çektiği ve çektiği parayı Bakış'a verdiği öğrenildi. İkili arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

'Milli antrenörü göğsünden bıçakladı'

Çıkan arbedede Zehra G., Milli Antrenör Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bakış'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan Bakış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'Haklarında farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenilen 3 şüpheli yakalandı'

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, 21 yaşındaki şüpheli Zehra G. ve olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ve E.Ş.'nin (21) yerleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Zehra G., A.H.U. ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zehra G.'nin 'hakaret', A.H.U.'nun ise 'kasten yaralamadan' haklarında daha önceden suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kavga anları cep telefonu kamerasında

Milli milli antrenörün hayatını kaybetmesine neden olan olayın anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. görüntülerde arbede ve kavga anları yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

İrem Derici’nin nişanlısı tutuklandı! Suçlamanın detayları belli oldu
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para

Özel rakam verdi: İşte partisine yapılan bağış miktarı
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor