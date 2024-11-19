Kadın Kooperatifler Projesi Tanıtım Toplantısı Eskişehir'de Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen 'Kooperatifçilik ve Kadın Erkek Eşitliği' tanıtım toplantısı başladı.

Toplam 2 gün sürecek olan toplantı, kooperatif kurmak için yola çıkan kooperatif ortağı erkekler ile erkek muhtar ve din görevlilerine yönelik yaklaşık 200 kişi ile gerçekleştiriliyor. Programda açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kırsal kalkınmayı desteklemede kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi önemine vurgu yaptı. Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak verdikleri devlet destekleri ile kadın kooperatifleri, yürüttükleri projeler ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Türkiye'de kadın istihdamının artırılması adına başlatılan 'Kadın Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin Eskişehir'de başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Kadın kooperatif ortaklarına ve kooperatif kurma potansiyeli bulunan kadınlara da ayrıca projenin başladığını ifade eden Bayrak, 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren çok sayıda eğitim, danışmanlık, yurtiçi ve yurt dışında teknik geziler düzenlendiği belirtti. Bayrak, yerel paydaş ve pazarlama ağı toplantılarının yapıldığı bilgisini paylaşarak kadın kooperatiflerini her zaman desteklediklerini dile getirdi.

'Kooperatifçilik ve Temel Esasları' başlığı altında kooperatifçiliğin sosyal temelli ekonomik bir işletme olduğunu vurgulayan Eğitmen Erdem Ak ise, kooperatifçiliğin birlikte hareket etmek ve birlikte üretmek olduğuna dikkat çekti. - ESKİŞEHİR