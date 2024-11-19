Üye Girişi
Haberler

Kadın Kooperatifler Projesi Tanıtım Toplantısı Eskişehir'de Başladı

Kadın Kooperatifler Projesi Tanıtım Toplantısı Eskişehir'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Kooperatifçilik ve Kadın Erkek Eşitliği' toplantısı, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kadın kooperatiflerinin önemine ve yürütülen projelere dair bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen 'Kooperatifçilik ve Kadın Erkek Eşitliği' tanıtım toplantısı başladı.

Toplam 2 gün sürecek olan toplantı, kooperatif kurmak için yola çıkan kooperatif ortağı erkekler ile erkek muhtar ve din görevlilerine yönelik yaklaşık 200 kişi ile gerçekleştiriliyor. Programda açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kırsal kalkınmayı desteklemede kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi önemine vurgu yaptı. Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak verdikleri devlet destekleri ile kadın kooperatifleri, yürüttükleri projeler ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Türkiye'de kadın istihdamının artırılması adına başlatılan 'Kadın Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin Eskişehir'de başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Kadın kooperatif ortaklarına ve kooperatif kurma potansiyeli bulunan kadınlara da ayrıca projenin başladığını ifade eden Bayrak, 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren çok sayıda eğitim, danışmanlık, yurtiçi ve yurt dışında teknik geziler düzenlendiği belirtti. Bayrak, yerel paydaş ve pazarlama ağı toplantılarının yapıldığı bilgisini paylaşarak kadın kooperatiflerini her zaman desteklediklerini dile getirdi.

'Kooperatifçilik ve Temel Esasları' başlığı altında kooperatifçiliğin sosyal temelli ekonomik bir işletme olduğunu vurgulayan Eğitmen Erdem Ak ise, kooperatifçiliğin birlikte hareket etmek ve birlikte üretmek olduğuna dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? 20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.