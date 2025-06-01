Kadın Kooperatifi Bayram Öncesi Doğal Ürünleri Pazara Sundu

Kadın Kooperatifi Bayram Öncesi Doğal Ürünleri Pazara Sundu
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Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, bayram öncesi doğal ve lezzetli ürünlerini pazara çıkardı. Kooperatif başkanı, ürettikleri zeytinyağı, biber ve domates salçaları ile safran ve kuşburnu gibi yeni ürünleri tanıttı.

Kooperatif üyesi kadınlar bayram öncesi doğal ve lezzetli ürünleri pazara çıkardı

ESKİŞEHİR - Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından üretilen ürünler, kurulan pazarda vatandaşla buluşuyor.

Girişimci kadınlar, hem doğal, hem de lezzetli ürünler Sarıcakaya'nın yanı sıra il dışına da ulaştırmayı hedefliyorlar. Kooperatif Başkanı Başkanı Gülfer Yıldız, 2004 yılında kurulan Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak, bu yıl da bayramlık ürünleri hazırlayıp pazara çıkardıklarını anlattı. Yıldız, "Zeytin yağımız, biber salçamız, domates salçalarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Son dönemde safran, kuşburnu yetiştiriyoruz. Bu şekilde üretime katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK MANAZ - Yerel
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