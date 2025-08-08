Kadın İstihdamını Destekleyen Sergi Adıyaman'da

Kadın İstihdamını Destekleyen Sergi Adıyaman'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, ADEM'de kadınların ürettiği ürünlerin sergilendiği etkinlikte, kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları destekleyeceğini belirtti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, kadın istihdamının artırılması ve kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destekleriyle kurulan Adıyaman Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) üretilen ürünlerin sergisine katıldı.

Sergideki stantları tek tek gezerek kadınların el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünleri inceleyen Başkan Kablan, üretim süreci ve ürünler hakkında detaylı bilgi aldı. Kadınların emeklerini takdir ettiğini belirten Kablan, her zaman kadınların yanında olduklarını vurguladı. Sergi alanında yaptığı açıklamada Bülent Kablan, "Kadınlarımızın bu değerli çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duydum. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda kadınların güçlenmesini sağlayacak her çalışmanın destekçisiyiz. Bu vesileyle tüm emek veren kadınlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı

Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.