Kadın Girişimciliğine Destek: Pilates Eğitmenlik Kursu Tamamlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği 1. Kademe Pilates Yardımcı Eğitmenlik Kursu, 20 genç kadın sporcunun katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Kurs, kadın istihdamını artırmayı ve spor aktivitelerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleme teması çerçevesinde, düzenlenen Pilates (1. Kademe) Yardımcı Eğitmenlik Kursu başarıyla tamamlandı.
10-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen programa, fakültede öğrenim gören 20 genç kadın sporcu katıldı. Programla; Nevşehir'de genç kadınların Pilates (1. Kademe) Yardımcı Eğitmen mesleğini edinmeleri teşvik edilerek, istihdama katılımlarının artırılması ve spor aktivitelerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması hedeflendi. - NEVŞEHİR