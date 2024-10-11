Üye Girişi
Haberler

Kadın Girişimciler Buldan'ı Ziyaret Etti

Kadın Girişimciler Buldan'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Buldan'ı ziyaret ederek burada toplantı düzenledi ve bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Buldan'ı ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Buldan'ı ziyaret ederek Buldan Ticaret Odasında toplantı gerçekleştirdi. Buldan Ticaret Odasında gerçekleşen toplantıya, Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Buldan Ticaret Odası yönetim kurulu Başkanı Halil Baştürkmen, Buldan Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi ve Buldan Kadın Girişimci Kurulu Başkanı Ayla Ermiş ile Buldanlı kadın girişimciler katıldı.

Heyet daha sonra Belküm, Hamamboğazı Sokağındaki tarihi konakları ve tekstil işyerlerini gezdi. Buldan tarihi, dokuması ve kültürü hakkında bilgiler edinen Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, daha sonra Tripolis Antik Kentini de ziyaret etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat Sivil Toplum denizli Ekonomi Buldan Kadın Yerel

Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 11 Ekim Cuma son deprem verileri AMASRA'DA DEPREM! Amasra'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Ekim Amasra'da nerede deprem oldu? Emire Cansu Kurtaran kimdir? Emire Cansu Kurtaran kaç yaşında, nereli? Köfteci Yusuf Haberleri 11 Ekim! Köfteci Yusuf'un kaç şubesi var? Köfteci Yusuf kapatıldı mı? Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlaması nerelerde ve nasıl olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.