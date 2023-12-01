Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri, Kadıköy'e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen üreticilere gönderiliyor. 30'dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının yedincisi, 2 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi bahçesinde kurulacak.

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri, Kadıköy'e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen üreticilere gönderiliyor. 30'dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının yedincisi, 2 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi bahçesinde kurulacak.

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerden ve kooperatiflerden aldığı ürünlerle Deprem Dayanışma Pazarı kurarak dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Bu hafta sonu yedinci kez kurulacak pazarda, Erzin Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Samandağ Kadın Kooperatifi, Vakıfköy Kooperatifi ve Hatay Deprem Dayanışma Kooperatifi'nden alınan yerel ürünler tezgahlardaki yerini alacak. Elde edilen gelirin tamamının depremzede çiftçilere gönderildiği pazarda kredi kartıyla da alışveriş yapılabilecek.

Kadıköy Belediyesi Deprem Dayanışma Pazarı, 2 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde kurulacak ve 11.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.