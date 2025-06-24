Jeff Bezos'un Venedik'teki Düğünü Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Yer Değiştirdi

Jeff Bezos'un Venedik'teki Düğünü Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Yer Değiştirdi
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ABD'li milyarder Jeff Bezos'un düğünü, Venedik'te protestolar ve güvenlik kaygıları nedeniyle daha izole bir mekan olan tarihi Venedik Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. Milyarder çiftin düğününe davet edilen ünlüler arasında Leonardo DiCaprio'dan Kim Kardashian'a kadar birçok isim yer alıyor.

ABD'li milyarder Jeff Bezos ile gazeteci Lauren Sanchez'in bu hafta İtalya'nın Venedik şehrinde yapacakları düğün, güvenlik endişeleri nedeniyle şehrin daha izole ve ulaşımı zor bir bölgesine taşındı.

ABD'li milyarder Amazon CEO'su Jeff Bezos'un dünyaca ünlü birçok ismin davetli olduğu düğünü, protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle yer değiştirdi. ABD basınında yer alan haberlerde, düğün için Venedik'in Cannaregio bölgesinde Orta Çağ'dan kalma bir dini okul binası olan Scuola Grande della Misericordia'yı tercih eden Bezos ve nişanlısı, protestolara ilişkin endişeler nedeniyle plan değişikliğine gitti.

Gondolları ve saraylarıyla ünlü tarihi kentte planlanan düğünün Venedik'i zenginlere özel bir eğlence alanına çevireceğinden şikayet eden bazı gruplar, düğün nedeniyle protesto ve abluka eylemleri yapma tehdidinde bulunuyordu.

Yeri ve kesin tarihi gizli tutulan düğün töreninin perşembe ve cumartesi günleri arasında gerçekleşmesi ve davetlilerin törenin ardından Venedik'in Castello bölgesindeki tarihi Venedik Tersanesi'nde bir salona geçmeleri bekleniyor. Sularla çevrili olan ve köprüler kaldırıldığında karadan ulaşılmaz hale gelen mekanın, Cannaregio bölgesindeki tarihi okul binasına göre çok daha güvenli olduğu değerlendiriliyor.

Dünyaca ünlü isimler düğüne katılacak

Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin katılacağı konuşulan düğünde siyaset, finans ve gösteri dünyasından 200 ila 250 özel konuğun hazır bulunması bekleniyor.

Venedik Cumhuriyeti'nin kullandığı devasa bir tersane olan ve "Arsenale" olarak bilinen Venedik Tersanesi, restore edilerek Venedik Bienali sanat fuarı için bir sergi alanına dönüştürülmüştü.

Aktivistler tehdit etmişti

Amazon CEO'su ve Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde 4. sırada yer alan 61 yaşındaki Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott ile olan evliliğinin sona ermesinden dört yıl sonra, 2023 yılında 55 yaşındaki Lauren Sanchez ile nişanlanmıştı. Çiftin düğünlerinin Venedik'te yapacaklarının duyulmasının ardından protesto gösterilerine ilişkin haberler yayınlanmış ve aktivistler, düğün gecesini Bezos ve misafirleri için kabusa çevireceklerini duyurmuştu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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