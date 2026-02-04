Haberler

Jantsa'dan açıklama "Şirketimize yönelik gerçekleştirilmiş herhangi bir adli soruşturma ve sair tedbir bulunmamaktadır"


Güncelleme:
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. avukatı, bazı basın organlarında şirket hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve şirkete yönelik herhangi bir adli soruşturma olmadığını açıkladı.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili Avukat Eylül Merve Tanrıverdi, bazı basın yayın organlarında şirketin adının yer aldığı haberlerle ilgili olarak "Söz konusu medya organlarında iddia edildiği gibi müvekkil şirketimize yönelik gerçekleştirilmiş herhangi bir adli soruşturma ve sair tedbir bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Avukat Tanrıverdi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bazı basın yayın organlarında müvekkil şirketimizin ticari itibarı ile marka değerini karalamaya yönelik, gerçeklikten uzak, bir başka ifadeyle "yalan" bir takım haberlere yer verilmiştir. Söz konusu medya organlarında iddia edildiği gibi müvekkil şirketimize yönelik gerçekleştirilmiş herhangi bir adli soruşturma ve sair tedbir bulunmamaktadır. Adli makamlarca yürütüldüğü iddia edilen soruşturma; birden fazla şirket hisselerinin alım satımında manipülasyon girişiminde bulunan bir takım üçüncü kişilere yönelik olup, müvekkil şirketimizin tüzel kişiliği ya da yönetimine ilişkin değildir. Müvekkil şirketimizi karalamaya yönelik olarak yapılan/yapılacak her türlü manipülatif haberle ilgili, 6362 Sayılı Sermaya Piyasası Kanunu'nun 107/2 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 55. ve 62., 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddeleri uyarınca yetkili mahkemeler nezdinde her türlü ceza ve tazmin haklarının kullanılacağını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
