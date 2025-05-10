Jandarma, Genç Kızın Hayalini Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri en büyük hayali bir gün jandarma üniforması giymek olan genç kızın hayalini gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı örnek bir sosyal sorumluluk faaliyetiyle yüzleri güldürmeye devam ediyor. Jandarma ekipleri toplumun her kesimine ulaşan jandarmanın sadece güvenlik değil, aynı zamanda gönül köprüleri kuran bir teşkilat olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kapsamda Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri en büyük hayali bir gün jandarma üniforması giyerek 'ben jandarmayım' diyebilmek olan genç kızın hayalini gerçekleştirdi. Genç kıza jandarma üniforması giydirilerek jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Efeler ilçesine bağlı Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleri tarafından uygulamaya da katılan genç kızın mutluluğu yüzünden okundu. Uygulama sonunda, kendisine hediye edilen jandarma üniformasını gururla taşıyacağını belirten genç kız ekiplere teşekkür etti. - AYDIN