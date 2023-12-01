İZSU, Kiraz'da Taşkın Önlemleri İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kiraz'ın 14 mahallesinde taşkın önlemleri için çalışmalarını tamamladı. Toplamda 4 bin 320 ton atık malzeme dere yataklarından uzaklaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şiddetli yağışlarda yaşanabilecek taşkınları önlemek için kent genelinde olduğu gibi Küçük Menderes Havzası'nda da çalışma yürütüyor. Kiraz'ın 14 mahallesinde tamamlanan çalışmalarda şu ana kadar toplam 4 bin 320 ton atık malzeme dere yataklarından uzaklaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla Kiraz'ın Çatak, Saçlı, Yeşildere, Suludere, Doğancılar, Tumbullar, Umurlu, Karabulu, Olgunlar, Haliller, Sarısu, Çanakçı, Taşlıyatak ve Sırımlı mahallelerinde dere temizlikleri yapıldı, dere ve yol geçişleri düzenlendi.

9 bin 170 metre dere yatağında tamamlanan çalışmalar sonunda 3 ay içinde toplam 4 bin 320 ton atık malzeme çıkarıldı. İZSU ekipleri dere yapısına uygun olmadığı için su geçişine engel olan eski dere-yol geçiş yapılarını da dere yatağına ve derenin su rejimine uygun prefabrik yapılarla değiştirdi. Dere-yol geçiş düzenleme çalışmaları kapsamında 31 noktada 144 prefabrik yapı değiştirildi.

Sel ve taşkın önlemleri kapsamında Kiraz'ın yanı sıra Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde de çalışmalar devam ediyor.