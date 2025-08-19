İznik'teki Çini Sanatına Papa'nın Etkisi

Bursa'nın İznik ilçesinde çini sanatını yaşatan Kübra Göllü, atölyesinde ürettiği el emeği göz nuru çinileri Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

Her bir eseri büyük emek ve sabırla hazırlayan Göllü, çinilerine adeta gözü gibi bakıyor. İznik'in köklü çini geleneğini yaşatmayı kendine görev edinen genç sanatçı, sanatını modern çizgilerle buluşturarak hem kültürel mirasa katkı sunuyor hem de bölgenin tanıtımına değer katıyor.

Papa'nın gelmesi, İznik'te çiniye talebi arttırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde Papa'nın geleceği haberleri ilçedeki çini atölyelerine olan ilgiyi artırdı. Dünyaca ünlü İznik çinilerine yerli ve yabancı turistlerden yoğun talep geliyor. Son dönemde bölgeyi ziyaret eden turistler özellikle el emeğiyle üretilen çini ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Atölyeleri gezen ziyaretçiler hem üretim sürecini yakından görme fırsatı buluyor hem de İznik'in köklü çini eserlerinden satın alıyor.

Çini sanatçısı Kübra Göllü, "17 yıldır bu işi yapmaktayım çini sanatçısıyım. Bu işin okulunu okuyup bitirdim. Papa'nın İznik'e geleceğini duyan tüm turistler İznik'e akın etmekte ve çiniye çok fazla talep var ve bu talepler üzerine yoğun bir çalışma halindeyiz. Yaptığımız eserler tüm dünyaya dağılıyor ve ilgi çok fazla" ifadelerini kullandı. - BURSA