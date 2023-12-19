İzmit Belediyesi Yılbaşı Pazarı Kadınların Yoğun İlgiyle Karşılandı

İzmit Belediyesi'nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek adına düzenlediği Yılbaşı Pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stantlar 30 Aralık'a kadar açık kalacak.

İzmit Belediyesi 'nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek adına geleneksel olarak düzenlediği Yılbaşı Pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stantlar 30 Aralık'A kadar açık kalacak.

Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkı sunmaları adına desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yılbaşı Pazarı'nı bu yıl da düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yılbaşı Pazarı, 30 Aralık'a kadar Belsa Plaza B Blok önünde 11.00 – 20.00 saatleri arasında; 41 Burda AVM'de 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER

İki farklı noktada kurulan Yılbaşı Pazarı ile üretim yapan kadınlar, el emeği ürünlerini sergileme ve satış imkanı buluyor. Ayrıca hafta sonları çocuklar için workshoplar ve müzik dinletileri düzenleniyor.