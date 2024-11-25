İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde Patlama ve Yangın

(İZMİR)- İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde akşam saatlerinde patlama meydan geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde saat 20.00 sıralarında patlama oldu. Ham petrol ünitesinde meydana geldiği öğrenilen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangının sebebine ilişkin inclemler devam ediyor.

Tüpraş'tan açıklama

Tüpraş'tan yangına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20: 00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir."