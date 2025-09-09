İzmir'in Kurtuluşu Kutlamalarında Türk Yıldızları ve SoloTürk Gösteri Uçuşu Düzenledi

(İZMİR) – İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SoloTürk, Gündoğdu Meydanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Kutlamalar için Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla gösteriyi izledi. Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün gökyüzünde yaptığı akrobatik manevralar uzun süre alkışlandı.

Uçuşlar sırasında gökyüzünü renklendiren duman gösterileri büyük ilgi çekerken, vatandaşlar cep telefonlarıyla gösteriyi kaydetti. Meydanda coşkulu anlar yaşandı.