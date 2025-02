İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencisi St Andrews Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Eğitimi Alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Doğu Çeteci, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında gösterilen İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'ne yüksek lisans için kabul edildi. Çeteci, 612 yıllık tarihiyle dikkat çeken ve uluslararası alanda binlerce başarılı gencin hayallerini süsleyen St Andrews'te ' ekonomi' eğitimi alacak. Bu yaz gideceği İskoçya'da bir yıl kalacak olan Çeteci, yeni bilgiler öğrenirken çevresini de geliştirerek, kendisine yeni kariyer fırsatları yakalayacak.

İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nden bu sene mezun olmaya hazırlanan 23 yaşındaki Çeteci, yurt dışında eğitim alma hedefine ulaşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Zaman daraldıkça motivasyonum atıyor"

Birleşik Krallık'ta bulunan en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan St Andrews Üniversitesi'ne kabul edilmesinde not ortalamasının ve referanslarının çok belirleyici olduğunu vurgulayan Çeteci, kendisine destek olan akademisyenlerine teşekkür etti. Çeteci, "Zaman daraldıkça motivasyonum da artıyor. İskoçya'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. 1413 yılında inşa edilen, Birleşik Krallık'ın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen, böylesine saygın bir üniversitede eğitim alacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Kariyerim ve hedeflerim için önemli bir fırsat yakaladım. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Her yıl binlerce öğrenci, yüksek lisans eğitimi için St Andrews'a başvuruda bulunuyor. Neden bu eğitimi almak istediğiniz, size kimlerin referans olduğu, not ortalamanız ve öğrenciyken yaptığınız çalışmalara bakılıyor. Detaylı bir inceleme neticesinde bu hakkı kazanan öğrenciler belli oluyor. Çok sayıda genç arasından seçildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Merkez bankacılığı alanında ilerlemek isterim"

Mezun olduktan sonra merkez bankacılığı alanında ilerlemek istediğini ifade eden Çeteci, "Günümüzde ulusların ekonomik zenginliği, uluslararası ticaretteki ve finans piyasalarındaki etkinliğiyle, rekabetçiliğiyle ölçülüyor. Uluslararası ticaret ve finans alanında yetişmiş nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç, talep de sürekli artıyor. Üniversitemde iyi bir eğitim gördüğüme inanıyorum. Buna ek olarak, St Andrews'te ekonomi alanında lisansüstü eğitim almak, bana çok değerli katkılar sağlayacak. Kariyerimle ilgili konuşmak için henüz erken ama ülkeme dönüp merkez bankacılığı alanında çalışmayı istiyorum. Kendimi, İskoçya'da en iyi şekilde geliştirmeye odakladım" diye konuştu. - İZMİR