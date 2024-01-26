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İzmir'de tarihi hamam kadın istihdamına açıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen tarihi Namazgah Hamamı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yeniden hizmete açıldı. Hamam, bölgenin ihtiyacını karşılamak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla restore edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen tarihi Namazgah Hamamı, bölgenin ihtiyacını karşılamak ve kadın istihdamına katkı sağlamak için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yeniden hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimiyle dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilen İzmir'in "Sakin Mahalle" projesi kapsamında tarihi Namazgah Hamamı yeniden doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazaryeri Mahallesi'nde yer alan tarihi Namazgah Hamamı'nın restorasyonunun ardından günlük faaliyetine başlayabilmesi için tadilat ve bakım işlemlerini tamamladı. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip hamam kadın istihdamını desteklemek için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na kiralandı. Hamamın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Başkanı Şengül Akçura, Urla Belediyesi Eski Başkanı Sibel Uyar, dernek temsilcileri, sanatçılar, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"İZMİR'İN KİMLİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dokusunu, tarihi hafızasını oluşturan her yapıya, her esere, her kişiye, her fikre ve her kültüre sahip çıkmaya devam ediyor. Biz buraya baktığımız zaman İzmir'in kimliğini görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıları restore ederken iki şeyi hedefliyor. Birincisi, yapıların hayatın içinde bulunan ve yaşayan yapılar olması. İkincisi ise Başkanımız Tunç Soyer'in ortaya koyduğu vizyon gereği bu yapıların olabildiğince arka sıralara hizmet eden, sosyal anlamda da sonuçlar elde eden yapılar olması. Bugün açılışını yaptığımız hamamla da bu iki amaca birden hizmet edeceğiz. Burada kadınlarımız çalışacak. Onlar için de bir istihdam alanı yaratacağız. Bunun dışında bölgeye hizmet edecek. Yapı Tarihi Agora ile de bir bütünlük oluşturacak" diye konuştu.

"YENİ BİR MODEL OLARAK BAKIYORUZ"

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Başkanı Şengül Akça ise "Bu girişimi çok önemli bir girişim olarak görüyoruz. Biz vakıf olarak kadınların kalkınmadaki liderliğini güçlendirmek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda da yeni alanlarda yeni iş modelleri yaratmaya çalışıyoruz. Hamam işletmek yeni bir iş alanı değil ama geleneksel bir iş alanı. Biz bunu yeniden canlandırmak istiyoruz. Hamam işletmeciliği esasında geçmişte de erkeklerden çok kadınların işi. Öte yandan enerji ve suyun bu kadar pahalandığı bir dönemde artık kolektif hizmet alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Buraya da yeni bir model olarak bakıyoruz. Mahalle geleneğini devam ettirerek bu şehrin etrafında bir dayanışma oluşturmak istiyoruz. İnşallah İzmirliler buna sahip çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

NAMAZGAH HAMAMI KADINLARIN ELİNDE YAŞAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cittaslow projesi kapsamında Pazaryeri Mahallesi'nde yaklaşık 400 mahalle sakiniyle anketler ve derinlemesine görüşmeler yapılarak mahalledeki sorunlar belirlendi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, Sarımsak Sokak'ta "Sakin Mekan" açıldı. Mahalle analizinde ortaya çıkan sorunlar arasında istihdam sorunu ve hanelerde banyo eksikliği tespit edildi. Bölgenin düşük gelir ve istihdam seviyeleri ile kadınların çalışma hayatına katılamaması gibi sorunlar birleşince, iki temel sorunu bir arada çözmek için Namazgah Hamamı'nın restore edilerek tekrar açılma kararı alındı. 16. Yüzyıl sonu ya da 17. Yüzyıl başında inşa edildiği kabul edilen Namazgah Hamamı'nın restorasyonu tamamlanarak hamamın işlevinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Hamamın işletmesini Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı üstlendi. Hamam yenilenen haliyle haftanın 6 günü kadınlara hizmet verecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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