İzmir'de Sel Felaketinde Kaybolan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca, hasar tespit çalışmaları ve yaralanan vatandaşların zararlarıyla ilgili bilgi verildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 23 Ekim günü otomobiliyle sel sularına kapılan ve kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Pehlivan, ilçede hasarlı yapının söz konusu olmadığını belirterek, eşya zararı olan vatandaşlara da ödemelerin pazartesi günü yapılacağını açıkladı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Bir takım sel ve su baskınlarının yanında bir vatandaşımız aracıyla suya kapılmıştı. İhbarın ardından tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Her geçen gün de ekip sayımızı artırdık. 2 gündür arama ve tarama çalışmalarını sürdürürken sabah saatlerinde eski Gediz mevkiinde Bülent Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Hepimizin başı sağolsun. Ekip sayımızı artırdık. Son olarak 177 personel ile bunun 44'ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. Herkes yoğun bir şekilde çalıştı. Düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm çabamız ve duamız canlı olarak ulaşmaktı ama olmadı. 12 saat ortalaması metrekarede 155 kilogram civarındaydı. Buna rağmen ekiplerimin yoğun çalışmalarıyla cansız bedene ulaştık" dedi.

Kentte temizlik çalışmaları bitti

AFAD ve Valilik koordinasyonuyla sokakların, su basan evlerin temizliğiyle ilgili hummalı çalışmalar yapıldığını belirten Pehlivan, şöyle devam etti: "Personel sayımızı 700, araç sayımızı 300'ye kadar yükselttik. Dün itibarıyla 100'e yakın ev ve işyerinde temizlik çalışmaları yapıldı. Kalan temizlik çalışmaları da bugün bitecek. Evlerde bir yandan hasar tespiti de yapılıyor. Hasarlı konutumuz veya yapımız yok. Sadece 2 yapının çatılarında ufak hasar var. Dün itibariyle 75 hanenin zarar tespiti gerçekleştirildi. Gün içinde gelen yeni ihbarlar da oldu. Onlar da bugün tamamlanacak. Pazartesi günü itibariyle sayın İçişleri Bakanımızın olurlarıyla tüm zarar gören vatandaşlarınızın eşya zararları hesaplarına yatmış olacak. Hayvan telefi yok, 45 kovan zayiatı var. Zararı olan vatandaşlarımızın destek ödemeleri pazartesi günü itibariyle hesaplarına geçmiş olacak. Tekrar geçmiş olsun". - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
