İzmir'de Kaçak Akaryakıt Patlaması: 16 Araç Hasar Gördü

İzmir'de Kaçak Akaryakıt Patlaması: 16 Araç Hasar Gördü
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İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt toplayan bir alanda meydana gelen patlamada 16 araçta maddi hasar oluştu. Patlama, kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu gerçekleşti. Olayda can kaybı yaşanmadı ama bir kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt toplama alanında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu meydana gelen patlamada 16 araçta maddi hasar oluştu.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ihale yoluyla yetkilendirilen bir firma, kaçak akaryakıt bidonlarını toplama çalışması yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında "kaçak akaryakıt" yazılı bir bidondaki asidin, diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alanda bulunan 16 araçta hasar oluştu.

Olay sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamanın hidrojen siyanür gazının açığa çıkmasıyla meydana geldiği belirlendi. Şans eseri olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar duman ve gaz nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı. Güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Yetkililer, halkın yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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