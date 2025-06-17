İzmir'de Define Arama Projesi Zeytinlik Nedeniyle İptal Edildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, tarım arazisi ve zeytinlik alanında yapılmak istenen define arama projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü projeye engel oldu.

(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişinin, "zeytinlik" alanda yapmak istediği define arama projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi.

İzmir Torbalı'da, Süleyman Albayrak isimli bir kişi, Düverlik Mahallesi'nde define arama talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu.

50 metrekarelik alanda define arama işlemi yapmak için bakanlığa başvuran Albayrak, proje kapsamında 15 gün süreyle define arama faaliyetlerini devam ettireceğini ve kazıların 10 metreyi geçmeyeceğini belirtti. Başvuru raporunda, kazı yapılması istenen alanın tarım arazisi statüsünde ve zeytinlik niteliğinde olduğu kaydedildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, olumsuz görüş verdi

Albayrak'ın projesiyle ilgili ÇED süreci başlatıldı. Projeye, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü doğrultusunda izin verilmedi. Olumsuz görüşte, hazine araması  yapılacak alanın "zeytinlik" vasfına dikkat çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır" hükmü gereğince, ÇED Projesi'ni sonlandırarak iptaline karar verdi.

İptal gerekçesinde, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunun 20. maddesindeki, "Bu alanlarda yapılacak küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır" hükmü ile ikinci paragrafında bulunan "Zeytincilik sahaları daraltılamaz" hükmü hatırlatıldı. Gerekçede, "Ülkemiz için stratejik bir ürün olan zeytin alanları 3573 sayılı kanun ve bu kanunda değişiklik yapan 4086 sayılı kanun hükümlerine göre zeytinliklerin mutlak korunması amaçlandığından, define arama projesi talebinin uygun bulunmadığı hususu bildirilmiştir. Bu doğrultuda, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiş olan kurum görüşü uyarınca, söz konusu projeye ilişkin ÇED süreci, ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) 'Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır' bendi gereği sonlandırılarak iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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