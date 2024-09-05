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İzmir'de çiftçilerin elinde kalan tonlarca biber alıcı bulamıyor

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İzmir'in Kınık ilçesinde hasat edilen tonlarca salçalık kapya biber, tüccarın düşük fiyat vermesi ve anlaşma olmayınca da alımı durdurması üzerine çiftçinin elinde kaldı.

İzmir'in Kınık ilçesinde hasat edilen tonlarca salçalık kapya biber, tüccarın düşük fiyat vermesi ve anlaşma olmayınca da alımı durdurması üzerine çiftçinin elinde kaldı.

Kınık ilçesinde hasat sezonu başında kilogramı 10 TL'den satılan salçalık kapya biberi önce 8 TL'ye daha sonra 5 TL'ye kadar düştü. Binbir emekle üretim yapan çiftçiler, fiyatların düşmesi üzerine zarar etmeye başladı. Üretici ile tüccar arasında fiyat anlaşmazlığı yaşanırken, bugün beklenmedik üreticiyi enbişelendiren yeni bir gelişme yaşandı. Traktör kasalarında satış için bekleyen tonlarca biber satılmayı beklerken, bu defa tüccar alım yapmayı durdurduğunu açıkladı. Edinilen bilgiye göre, tüccarın kilogram başına 4 TL fiyat teklif ettiği, bu fiyatın üzerinde alım yapılmayacağını üreticiye bildirdi. Çiftçiler, 5 TL'ye satılabildiği biberden dahi zarar ederken, tüccarların alımları durdurması ve biberi 4 TL'ye çekmeye çalışması üreticiler üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

Elde kalan tonlarca ürünle kara kara düşünen üreticiler, sorunun biran evvel çözülmesi gerektiğini aksi taktirde ürünlerin heba olmasından endişe ettiklerini söylediler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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